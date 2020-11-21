Arınç: Bu tehdit demokrasiye

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi, Bülent Arınç’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edilmesine ilişkin “Tasvip edilecek tarafı yok” dediğini aktardı.

Zeyrek yazısında, Habertürk’te yaptığı açıklamalarda Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş’ın yargılanma süreçlerine ilişkin yorumlarıyla gündeme gelen Arınç’ın program çıkışında CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile karşılaşarak ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunduğunu yazdı. Zeyrek, Çakıcı’nın tehdidine ilişkin Arınç’ın şu açıklamada bulunduğunu ifade etti: “Bu tehdit, Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef almış gibi görünse de aslında demokrasiye yapılmıştır. Tasvip edilecek tarafı yok. Hem Meclis’e hem demokrasiye yapılmıştır. Meclis Başkanı’nın bu işe sahip çıkması lâzım. Bir milletvekiline, bir siyasî parti liderine yapılmış tehdide sessiz kalmaması lâzım.”

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