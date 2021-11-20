Asgari ücret net 5200 TL olsun

İşçi konfederasyonları, 2022 yılı asgari ücretlerine ilişkin müzakere sürecinde ortak hareket etme kararı alırken, DİSK en az 5.200 lira talebini kamuoyuna açıkladı.

AKP hükümeti adına hafta başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgarî ücreti enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir anlaşma sağlanması” hedefini kamuoyuna açıklamıştı. Hafta başından itibaren döviz kuru, akaryakıt gibi ürünlerde ise görülen fiyat artışlarıyla birlikte bu rakamın ne olacağı tartışılıyor. VOA Türkçr’nin haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri itibariyle 2020’de kayıtlı sigortalı çalışan sayısı 15 milyon 203 bin iken bunların 6 milyon 390 bini asgarî ücret ile çalışıyor. Bu rakam, Türkiye’nin çalışan nüfusunun yarısının asgarî ücretle geçindiğini ortaya koyuyor.

DİSK: “En düşük emekli ücreti de asgarî ücret düzeyine yükseltilmeli”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na göre, Türkiye’de net asgari ücret şu anda 3.040 Türk Lirası ve bunun işverene maliyeti 4.203 Türk Lirası. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ankara’da DİSK’e bağlı sendika başkanlarıyla toplantısı sonrasında 2022 yılı için 5.200 Türk Lirası net asgarî ücret talep ettiklerini açıkladı. Kur artışı nedeniyle asgarî ücretin her gün eridiğini belirten Çerkezoğlu, bunun yanı sıra DİSK’in asgarî ücrette devletin vergiden vazgeçmesi gerektiği çağrısına yanıt alınmadığını işaret ederek, asgarî ücret üzerindeki vergi yüküne dikkat çekti.

Haber Merkezi