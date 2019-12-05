Atama bekleyen 550 bin sağlıkçı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan ve atama bekleyen yaklaşık 550 bin kişinin durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaya sordu.

Atanamayan sağlıkçıların durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyan Çokal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması için soru önergesi verdi. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olup da atama bekleyenlerin sayısının 550 bini bulduğunu hatırlatarak, bakanlığın atanamayan sağlıkların durumu ile ilgili çalışmasının olup olmadığını sordu. Çokal kamudaki sağlık personeli açığının ve yeni açılan kadroların bu açığı kapatmaya yetip yetmeyeceğinin de cevaplanmasının istedi. Yeni mezunlarla birlikte atama bekleyen sağlıkçıların sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Çokal “Sağlık alanlarından mezun olan 550 bin kişinin atanması için bakanlığınızın çalışması var mı?” diye sordu. Ankara - Fatih Karagöz

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