Avrupa Parlamentosu'ndan olağanüstü toplanma kararı

Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere 1 Mart'ta olağanüstü acil oturum düzenleyecek.

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) yapılan açıklamaya göre, AP Başkanı Roberta Metsola ve parlamentodaki siyasi grupların başkanları olağanüstü oturum düzenlenmesi konusunda karar aldı. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının kınandığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: "Ukrayna, bağımsız ve egemen bir ülkedir ve toprak bütünlüğü müzakere edilemez. İşgal gayrimeşru ve yasa dışıdır. Bu Avrupa'nın istikrarına ve bölgesel istikrara, bunun yanı sıra kural temelli dünya düzenine tehdittir. Saldırı demokratik toplum modelimizi hedef almaktadır. Bu durum karşılıksız kalamaz." AP Rusya'nın saldırganlığına karşı Avrupa'nın ve uluslararası toplumun vereceği karşılığı destekliyor ve Kremlin yönetiminin eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini vurguluyor.

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