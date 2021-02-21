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21 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 52

Avrupa'sız Türkiye, Türkiye'siz Avrupa düşünülemez

21 Şubat 2021, Pazar
İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Avrupasız bir Türkiye düşünülemeyeceği gibi, Türkiyesiz bir Avrupa da düşünülemez” dedi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenecek olan Avrupa’nın Geleceği Konferansı’na ilişkin, “Sivil toplum kuruluşları olarak bu sürece görüş ve düşüncelerimizle katkıda bulunmak için çalışmalıyız. Avrupasız bir Türkiye düşünülemeyeceği gibi, Türkiyesiz bir Avrupa da düşünülemez.” dedi.

Zeytinoğlu, İKV tarafından düzenlenen “Avrupa’nın Geleceği ve Türkiye” başlıklı webinarın açılışında konuştu. Söz konusu konferansın tüm Avrupa’nın geleceğini ilgilendirdiği için Avrupa’nın önemli bir ülkesi ve AB adayı olan Türkiye’nin de katkı sağlaması gerektiğini kaydeden Zeytinoğlu, “Sivil toplum kuruluşları olarak bu sürece görüş ve düşüncelerimizle katkıda bulunmak için çalışmalıyız. Avrupasız bir Türkiye düşünülemeyeceği gibi, Türkiyesiz bir Avrupa da düşünülemez.” ifadelerini kullandı.  

DÜNYADAKİ SÜREÇ HIZLANDI

Kovid-19 salgınının dünyadaki değişim süreçlerini hızlandırdığını söyleyen Zeytinoğlu, “Küresel ekonomide Çin giderek ABD’nin yanı sıra üstün bir konuma ilerlerken, çok merkezli bir sisteme geçiyoruz. Rusya yakın çevresinde etkinliğini hissettiriyor ve enerji kaynaklarını avantaja dönüştürüyor. ABD, Joe Biden yönetimi ile liberal düzeni yeniden tahkim etmeyi planlıyor. Dijitalleşme, yapay zekâ, algoritmalar, büyük veri gibi birçok teknolojik yenilik ekonomiyi, siyaset ve toplumsal yaşamı dönüştürüyor. Eğitimden iş gücü piyasasına, siyasetten sanayiye kadar, tüm kurumların değişime ayak uydurmaları ve kendilerini yenilemeleri büyük önem taşıyor.” diye konuştu. 

AA

Etiketler: Avrupa, Türkiye
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