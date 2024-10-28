Avukatı ziyaret etti

Yazdığı bir sosyal medya mesajı sebebiyle tutuklanan GYY ve yazarımız Kâzım Güleçyüz, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Güleçyüz'ü ziyaret eden avukatı, tutukluluğa karşı itiraz dilekçesi sunduklarını ve süreci takip ettiklerini belirtti.

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