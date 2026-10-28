İşte Trump’ın savaş bedeli

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen hafta Kongre’ye İran’a yönelik askerî operasyonların maliyetini açıkladı.

The New York Times’ın (NYT) haberine göre, Pentagon’un son tahminlerini paylaşmasından bu yana, yaklaşık 6 haftada savaşın maliyeti 3,5 milyar dolar daha arttı. ABD, 28 Şubat’tan 16 Ekim’e kadar geçen sürede İran’a yönelik operasyonlar için yaklaşık 47,1 milyar dolar harcarken bu harcamaların yüzde 60’ından fazlası bomba, füze ve diğer mühimmatlara ayrıldı. Bu kapsamda, mühimmat harcamaları 29 milyar dolara ulaştı ve Patriot hava savunma füzeleri dahil bazı kritik silahların stokları azaldı. AA

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