Avustralya Nur Vakfı’ndan Gazze’ye yardım kampanyası

Avustralya Nur Vakfı Yardım Kuruluşu, Filistin için toplanan yardımları Human Appeal Australia aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor.

Vakfın organize ettiği Filistin’e yardım kampanyasına Avustralya, Türkiye ve farklı ülkelerden destek gelmeye devam ediyor. Yeni Asya okuyucularının da yakından ilgi gösterdiği yardım kampanyasında, toplanan yardımları savaşta mağdur olan ailelerin “yiyecek, içme suyu, sağlık ve barınak ihtiyaçlarına katkı sağlamak için Gazze’de yardım faaliyetleri yürüten Human Appeal Australia (Avustralya İnsani Yardım Kuruluşu) aracılığıyla ulaştırıyoruz. Bağışta bulunmak isteyenler için hatırlatma: Türk lirası veya farklı para biriminden yardımda bulunabilirsiniz. Kredi kartı veya banka kartınızın yurtdışı ve internet alışverişine açık olması gerekir.

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