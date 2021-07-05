Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı

Avusturya mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğuna karar verdi.

ABD'deki kara para aklama soruşturması nedeniyle "yakalama" ve "iade" talebiyle Avusturya'da tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Wels şehrinde hâkim karşısına çıktı. Avusturya mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğuna karar verdi. Duruşmada Türkiye ve ABD'nin iade talepleri de ele alındı. 5 Ağustos'a kadar ABD ve Türkiye'den ek bilgi ve belgeler istenecek. İade sürecinde son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı veriyor. NTV

Okunma Sayısı: 293

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.