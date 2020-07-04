Ayasofya bir kararnameyle açılabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili “Bir kararnamede müze yapılmış, bir başka kararnamede de cami olarak açılabilir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemle ilgili Independent Türkçe’ye konuştu.

Ayasofya’nın cami olması hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, “Ayasofya zaten şu anda ibadet yapılan bir yer. Yani oranın da bir görevli imamı var zaten. Yani ibadet yapılıyor, tümüyle ibadete kapalı bir alan değil aslında. Ayasofya tabi bir dünya kültür mirası aynı zamanda, öyle kabul etmek lâzım. Bu iç siyasette zaman zaman kullanılıyor. “İşte cami yapalım, ibadete açalım” diye kullanılıyor. Biz inanç merkezlerinin iç siyasete malzeme edilmesini doğru bulmuyoruz. İktidar, “Ben Ayasofya’yı ibadete açıyorum” diyorsa kararname elinde. Erdoğan oturur, bir kararname yazar, resmî gazetede yazılır, ibadete açılır, müze olmaktan çıkar. Bu kadar basit. Şimdi bu olayı büyütüp bu olayı Türkiye’nin, dünyanın gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok. Sen eğer bunu kullanıyorsan siyaseten, “Bunu ben açtığımda takdirde, cami olarak açtığım takdirde oyum artacaktır” diyorsan ve hedefi böyle koyup, “Acaba ben bunu söylediğimde CHP bana itiraz eder de ben de buradan oy devşiririm” diye düşünüyorsa, hayır bunu düşünmesin” dedi.

Bu kadar basit

Ayasofya’nın ibadete açılmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınlatacağı bir kararnameyle hallolacağını belirten Kılıçdaroğlu, “Otursun, hemen kararnameyi imzalasın. Resmî gazetede ilân etsin. Ayasofya’yı da ibadete açsın. Bu kadar basit. Bu kadar basit olan bir olayı, kendisi açısından bu kadar basit olan bir olayı dünyanın gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok yani. “Ayasofya evet, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından korunmaktadır, tamiri onarımı yapılmaktadır. Şimdi halkın büyük bir kesimi ibadete açılmasını istemektedir. Biz de ibadete açtık” diyorsa bu elinde. Bir kararnamede. Bir kararnamede müze yapılmış, bir başka kararnamede de cami olarak açılabilir” ifadelerini kullandı.