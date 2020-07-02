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3 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

Ayasofya kararı sonra açıklanacak

02 Temmuz 2020, Perşembe 17:00
Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istenen davanın Danıştay 10. Dairesindeki duruşma sonunda, kararın 15 gün sonra açıklanacağı bildirildi.

Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali talebiyle açılan dava kapsamında duruşma yapıldı. Duruşmaya, davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet  Derneğinin Başkanı İsmail Kandemir, dernek avukatı Selami Karaman ve Cumhurbaşkanlığı avukatı katıldı. Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, ilk olarak Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği avukatı Karaman’a söz verdi. Karaman, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, iptalini istedi. Ayasofya Camisi’nin vakfedenin iradesi dışında kullanılamayacağına işaret eden Karaman, Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yetki yönünden usule aykırı olduğunu savundu. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararındaki imzanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait olmadığını düşündüklerini ifade eden Karaman, soyadı kanununun bu tarihten sonra çıktığını, farklı evraklarda farklı imzaların bulunduğu kaydetti.

“Ayasofya’yı açmak Cumhurbaşkanlığının takdirindedir”

Söz konusu Bakanlar Kurulu kararının verildiği tarih itibarıyla hukuka uygun olduğunu bildiren Danıştay Savcısı, görüşünde, “Ayasofya hakkındaki karar geçmişte Bakanlar Kurulu tarafından alınmıştır. Ayasofya’yı açmak Bakanlar Kurulu’nun yani Cumhurbaşkanlığının takdirindedir, bu nedenle davanın reddi gerekir.” ifadesine yer verdi. Danıştay Savcısı ayrıca Bakanlar Kurulu kararındaki Atatürk imzasına ilişkin de değerlendirmede bulunarak, farklı yerlerde de aynı imzanın kullanıldığını söyledi. Tarafların dinlenilmesinin ardından Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, kararın daha sonra açıklanacağını belirterek, duruşmayı sonlandırdı.

 

AA

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