AYM Başkanı yarın seçilecek

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 12 yıllık üyelik süresinin tamamlanması nedeniyle boşalacak Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için yarın seçim yapılacak.

Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 20 Şubat 2012'de görevine başlamıştı. AYM üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te dolacak. Yüksek Mahkemenin iç tüzüğü gereği, Arslan'ın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan 20 Şubat 2024 tarihinde başkanlık seçimi için süreç başladı. Haber Merkezi

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