AYM’den 7’ye karşı 8 oyla Kavala’ya ret

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin dâvâda tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâl edilmediğine hükmetti.

Osman Kavala, “tutuklamanın hukukî olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâl edildiği” iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 15 Aralık’taki gündem toplantısında, başvurunun Genel Kurula sevkine karar vermişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu dünkü (29 Aralık 2020) gündem toplantısında ele aldı. Genel Kurul, Kavala’nın Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâl edilmediğine karar verdi. Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi. Daha önce yaptığı başvuru reddedilmişti Osman Kavala’nın avukatlarının, “tutuklama tedbirinin hukukî olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hâkim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâl edildiği” iddialarıyla ilgili daha önce yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 22 Mayıs 2019’da reddedilmişti. Genel Kurul, kararı 5’e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı. AA

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