AYM’den RTÜK’e itiraz

Anayasa Mahkemesi, internet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarının, yönetmelikle RTÜK iznine bağlanması ve RTÜK tarafından denetlenmesine ilişkin yasal düzenlemenin iptali talebini oy çokluğu ile reddetti.

Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ve eski Başkanvekili Engin Yıldırım dahil 5 üye, usul ve esasların kanunla değil yönetmelikle belirlenmesinin “ifade ve basın özgürlüğünün ancak kanunla sınırlandırılabileceği” gerekçesiyle Anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Netflix, Amazon Prime, BluTV, PuhuTV, Tivibu, Digitürk-Dilediğin Yerde, D-Smart Go, Turkcell TV+, Vodafone TV gibi milyonlarca abonenin takip ettiği online TV platformları ile internet radyoları, internet televizyonlarına RTÜK denetimi getiren düzenleme, CHP tarafından iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı. Yüksek Mahkemenin kararı, Resmî Gazete’de yayınlandı.

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