AYM, Kavala görüşmesini erteledi

Anayasa Mahkemesi (AYM) iş insanı Osman Kavala’nın “tutukluluğunun hukukî olmadığına dair” başvurusunu karara bağlayacağı toplantıyı erteledi.

AYM’nin dün Gezi eylemlerine dair yürütülen dâvâdan beraat eden, ancak cezaevinden bırakılmadan “casusluk” iddiasıyla yeniden tutuklanan iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğunun hukukî olmadığına ilişkin yaptığı bireysel başvuruyu karara bağlaması bekleniyordu.

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