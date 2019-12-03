AYM’nin ‘adalet’ kararı önemli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de yaptığı partisinin grup toplantısında, Anayasa Mahkemesi’nin adaletle ilgili önemli bir karar verdiğini belirterek, “Güvenlik soruşturması yapıyorsun kusura bakmayın ben bunu iptal ediyorum böyle saçma şey olmaz’ dedi.

Kimden alacaksınız bu bilgileri vs. bu konuda düzenleme yok. KHK’ler ile 125 bin kamu görevlisi işten çıkarıldı. 8450 kişinin geri dönüşünü kabul etti OHAL komisyonu. Barış için Akademisyenler’den 406 akademisyen beraat etti. Peki sonuç. Bu akademisyenleri görevine başlatmıyorlar. Hani mahkeme kararına uyulacaktı?” diye sordu. Ankara – Recep Gören



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