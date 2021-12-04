Ayrımcılık yapılmasın

3600 ek gösterge ve öğretmen ile hekim maaşlarında iyileştirmeler yapılması haberleri üzerine açıklamalarda bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Bu kararlar yerinde ancak eksiktir. 3600 ek gösterge tüm kamuyu kapsamalıdır. Hükümet kamu görevlileri arasında ayrımcılık yapmamalıdır. Kamu görevlilerine seyyanen zam verilmelidir” dedi.

6. Toplu Dönem Toplu Sözleşmede elde edilmiş nitelikli kazanımlardan olduğunu belirten Yusuf Yazgan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın kamu görevlilerine yönelik olarak verdiği 3600 ek gösterge sözü kamuda bu konuda tüm kamu görevlilerini heyecanlı bir bekleyişe sokmuştur. Ancak kamuoyuna yansıyan açıklamalarda bu düzenlemeden sadece belirli meslek gruplarının faydalanacağı, diğer meslek gruplarının ise faydalanamayacağı haberleri yer almaktadır. Bu da kamu görevlileri için endişeye neden olmaktadır. Hükümet, kamu personeli arasında ayrımcılık yapmamalıdır. Bazı meslek gruplarının 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanması, diğer kamu görevlilerinin faydalanamaması kamuda adalet ve hakkaniyete zarar verecektir” dedi. Ankara - Recep Gören

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