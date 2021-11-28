Sağlık problemleri arttığı halde yeterli tedaviye ulaşamayan kanser hastası tutuklu Ayşe Özdoğan tahliye edildi.

artıgerçek’in haberine göre, Antalya’da Gülen Cemaati’ne ait bir öğrenci yurdunda idarecilik yaptığı gerekçesiyle 9 yıl 4 ay hapis cezası alan 4’üncü evre kanser hastası Ayşe Özdoğan, tahliye edildi. Bir süre cezaevinde tutulduktan sonra Aralık 2019 yılında tahliye edilen Ayşe Özdoğan iki yıldır kanser tedavisi görüyordu. İnfaz ertelemesi kabul edilmeyen dördüncü evre kanser hastası olan ve Yargıtay tarafından kendisine verilen 9 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Özdoğan 2 Ekim’de tutuklanmıştı. İlerleyen hastalığı sebebiyle konuşamayan Özdoğan’ın tahliye edildiği açıklandı. Tahliye kararını, Özdoğan’ın ablası twitter hesabından paylaştı. Haber Merkezi

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