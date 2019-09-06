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'Babacan hareketinde önemli gelişmeler var'

06 Eylül 2019, Cuma 13:48
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın parti kurma çalışmalarıyla ilgili olarak kulis yazdı. Harekette çatırdama olduğunu ileri süren Alçı, Ertuğrul Günay ve Haşim Kılıç'ın ayrılmak üzere olduğunu iddia etti. Alçı ayrıca, bu yazısında anlattıklarının daha önce anlatılanlara hiç benzemediğini savundu ve "Siz bakmayın ‘Ben her şeyi biliyorum’ deyip de kalem oynatanlara" dedi.

Nagehan Alçı, Habertürk'te "Ali Babacan Hareketi’nde çatırdama var" başlığıyla yayımlanan yazısında "Sevgili okurlarım günlerdir çalınmadık kapı, aranmadık telefon bırakmadım. Filizlenmekte olan Ali Babacan hareketinde çok önemli gelişmeler oluyor" ifadesini kullandı.

Alçı şöyle devam etti:

"Bugün anlatacaklarım daha önce anlatılmışlara benzemiyor. Siz bakmayın ‘Ben her şeyi biliyorum’ deyip de kalem oynatanlara…

En temel bilgilerden bile uzak olup siyasette kulis yazmak da bu dönemin modası oldu.

Mesela Beşir Atalay’ın bu hareket içinde olmadığını söylemek Ankara’nın Türkiye’nin başkenti olmadığını iddia etmekten farksız. Atalay bırakın olmamayı, bu işin tam merkezinde. Hatta en önemli figür ve karar verici. Babacan’ı yönlendiren, ‘abilik’ yapan, esas karar merci.

Ben size Ali Babacan Hareketi’nin tam kalbinde neler oluyor aktarayım…İlk olarak şunu söyleyebilirim: Bu hareket daha partileşmeden çok ciddi bir krizin eşiğine gelmiş vermişolan özellikle merkez-sağ ve sosyal demokrat kökenliler Babacan hareketinin gidişinden rahatsız.

Bu yazı için birçok isim ile görüştüm. Bu hareketin içinde olan birçok siyasetçi ile konuştum. Babacan hareketinde yine isimsiz demeç verme geleneği sürüyor.

Ben bu durumu gölge boksu gibi görüyorum ve muhataplarıma hep isim ile demeç vermelerini tavsiye ediyorum.

HÜSEYİN ÇELİK: CİDDİ TEREDDÜTLERİM VAR

Fakat bu konuda bir kişiyi istisna tutuyorum. Hem de bu hareketin önemli isimlerinden ve kamuoyunda en çok tanınan siyasi figürlerinden biri demeç vermeyi ilk kez kabul etti. Uzun seneler AK Parti resmî sözcülüğü yapmış eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik.

Çelik, Babacan ile birlikte anılan isimlerden biri. Ancak kendisiyle konuşunca birtakım rahatsızlıkları olduğunu gördüm. Bana şunu söyledi:

‘Bu işin liderliği ve liderin etrafındaki insanlar, yol ve yöntem ile ilgili ciddi tereddütlerim var’

Bu çıkış Çelik’in daha partileşmeden bu hareketten kopmaya doğru gittiğine işaret ediyor.

Çelik’in AK Parti’den istifa etmemesinin temelinde de bu yatıyor. Belli ki bu hareketin içindeki kimi isimler arasında ciddi bir gerilim var.

Bu gerilimin arka planının, kim, kiminle yakın, kim rahatsız ve neden rahatsız sorularının peşine düştüm ve bomba bilgiler öğrendim.

Öncelikle şunu söyleyeyim: Babacan Hareketi’nin kendisi ile ilgili kamuoyunda çizdiği imaj merkez sağa oturacak ve özgürlükçü demokratik değerleri de içerecek bir partiye doğru evrileceği yönünde.

Etiketler: Babacan, hareket, gelişme
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