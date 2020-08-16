'BAE'nin İsrail ile anlaşması Filistin'e açık bir ihanettir'

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile vardığı normalleşme anlaşmasının "İslam'a ve Filistin'e açık bir ihanet" olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada İsrail-BAE normalleşme anlaşmasını değerlendiren Kalibaf, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin iktidardaki hanedanının siyonist rejimle anlaşması insani değerlere, İslam öğretilerine, İslam ümmetine ve Filistin davasına açık bir ihanettir." dedi. Kalibaf, "Bu anlaşmayla Kudüs davası üzerindeki iki yüzlülük perdesi düştü ve insanlık düşmanları ve İslam ümmetine ihanet edenler gerçek yüzlerini ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı. İsrail ile mücadelenin süreceğini söyleyen Kalibaf, bölgedeki diğer ülkeleri de benzer anlaşmalar konusunda uyararak, "Siyonist rejimle dostluk planı yapanlar, tüm İslam ümmetinin nazarında hain, suçlu ve meşum siyonist rejimin geçmiş ve gelecekteki tüm kötü eylemlerinin suç ortağı olarak kabul edilecektir." diye konuştu. AA

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