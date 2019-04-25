Bakan Akar'dan Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili açıklama

Bedelli askerlik ve tek tip askerlik düzenlemelerini kapsayan yeni askerlik sistemi ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan son dakika açıklaması geldi. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş gençler yeni askerlik sisteminin ne zaman onaylanacağını yani yasalaşacağını merak ediyor.

Bedelli askerlik düzenlemesini kalıcı hale getirecek, uzun dönem askerlik süresini düşürecek ve tek tip askerliği uygulamaya sokacak olan yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar henüz askerlik görevini yerine getirmemiş gençler tarafından merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan son dakika açıklaması geldi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN ONAYLANACAK?

Yeni askerlik sisteminin Nisan ayı içerisinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak düzenleme ile TBMM’ye sunulmuş herhangi bir teklif şimdilik yok. Konu ile ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni sistemin yasalaşma tarihi ile ilgili önemli ipuçlarını verdi.

İşte, Milli Savunma Bakanı Akar’ın konuşmasından öne çıkanlar:

Çok kısa bir süre kaldı, çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Gerekli süreci takip edeceğiz. Bekleyenler kadar biz de bunun bir an önce yasalaşmasından yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifi böyle zaten, bir an önce çıkmasından yana. Yasa çıkarken de 'Şu eksikti, bu yanlıştı.' gibi birtakım problemlerle çıkmasın diye hem birtakım simülasyonlar hem de sayısal veriler üzerinden tartışmalar yapılıyor.

Yeni sistem çok olumlu karşılandı. Gerçekten öngörülebilir, gençlerimizin şartlarına gayet uygun, onların eğitim öğrenim, çalışma hayatını dikkate alarak mali, sosyal, askeri konularla silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacının karşılanması konularının hepsini bir araya getirmek için çalışmalar ayrıntılı şekilde yapıldı. Çok büyük ölçüde çalışmalarımız tamamlandı.

YENİ SİSTEMLE TEK TİP ASKERLİK GELİYOR

Yeni askerlik sistemi ile ilgili sorulan soruların başında “Askerlik düşecek mi?” sorusu yer alıyor. Yeni askerlik sistemi ile birlikte eğitim farkı gözetmeksizin zorunlu askerlik 6 aya düşecek. İlk bir ay temel eğitim 5 ay ise zorunlu askerlik hizmeti olarak geçecek.

Ancak 12 ay uzun dönem askerlik yapmak isteyenlerde ise üniversite mezunu olanlar yedek subay, lise ve ön lisans mezunları ise yedek astsubaylık yapabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK KALICI HALE GELECEK

Yeni askerlik sisteminin getireceği bir diğer düzenleme ise kalıcı bedelli askerlik düzenlemesi… Söz konusu düzenleme ile birlikte yaş farkı gözetmeksizin isteyen her Türk genci bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanabilecek. Tüm askerler için geçerli olan 1 aylık zorunlu eğitim bedelli askerler için de geçerli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak