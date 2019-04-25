"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Bakan Akar'dan Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili açıklama

25 Nisan 2019, Perşembe 11:36
Bedelli askerlik ve tek tip askerlik düzenlemelerini kapsayan yeni askerlik sistemi ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan son dakika açıklaması geldi. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş gençler yeni askerlik sisteminin ne zaman onaylanacağını yani yasalaşacağını merak ediyor.

Bedelli askerlik düzenlemesini kalıcı hale getirecek, uzun dönem askerlik süresini düşürecek ve tek tip askerliği uygulamaya sokacak olan yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar henüz askerlik görevini yerine getirmemiş gençler tarafından merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan son dakika açıklaması geldi. 

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN ONAYLANACAK?

Yeni askerlik sisteminin Nisan ayı içerisinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak düzenleme ile TBMM’ye sunulmuş herhangi bir teklif şimdilik yok. Konu ile ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni sistemin yasalaşma tarihi ile ilgili önemli ipuçlarını verdi.

İşte, Milli Savunma Bakanı Akar’ın konuşmasından öne çıkanlar:

Çok kısa bir süre kaldı, çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Gerekli süreci takip edeceğiz. Bekleyenler kadar biz de bunun bir an önce yasalaşmasından yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifi böyle zaten, bir an önce çıkmasından yana. Yasa çıkarken de 'Şu eksikti, bu yanlıştı.' gibi birtakım problemlerle çıkmasın diye hem birtakım simülasyonlar hem de sayısal veriler üzerinden tartışmalar yapılıyor.

Yeni sistem çok olumlu karşılandı. Gerçekten öngörülebilir, gençlerimizin şartlarına gayet uygun, onların eğitim öğrenim, çalışma hayatını dikkate alarak mali, sosyal, askeri konularla silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacının karşılanması konularının hepsini bir araya getirmek için çalışmalar ayrıntılı şekilde yapıldı. Çok büyük ölçüde çalışmalarımız tamamlandı.

YENİ SİSTEMLE TEK TİP ASKERLİK GELİYOR

Yeni askerlik sistemi ile ilgili sorulan soruların başında “Askerlik düşecek mi?” sorusu yer alıyor. Yeni askerlik sistemi ile birlikte eğitim farkı gözetmeksizin zorunlu askerlik 6 aya düşecek. İlk bir ay temel eğitim 5 ay ise zorunlu askerlik hizmeti olarak geçecek.

Ancak 12 ay uzun dönem askerlik yapmak isteyenlerde ise üniversite mezunu olanlar yedek subay, lise ve ön lisans mezunları ise yedek astsubaylık yapabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK KALICI HALE GELECEK

Yeni askerlik sisteminin getireceği bir diğer düzenleme ise kalıcı bedelli askerlik düzenlemesi… Söz konusu düzenleme ile birlikte yaş farkı gözetmeksizin isteyen her Türk genci bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanabilecek. Tüm askerler için geçerli olan 1 aylık zorunlu eğitim bedelli askerler için de geçerli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak

Etiketler: Yeni Askerlik Sistemi
Okunma Sayısı: 620
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.