Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da AKP Gençlik Kolları Akdeniz Bölge Toplantısının açılışında konuştu.

Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak." ifadelerini kulandı. Kanal İstanbul ve su Kanal İstanbul'un maliyeti 15 milyar dolar AA

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