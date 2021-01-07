Bakan Koca: Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi vefat etti. Ağır hasta 3 bin 201 oldu, 8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Tedbirlere uyarak kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.