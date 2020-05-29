Bakan Koca: Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı

Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 28 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 162 bin 120, toplam vefat sayısı 4 bin 489 oldu.

Son 24 saatte 1594 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 125 bin 963 oldu. Sağlık Bakanı Koca, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralına birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." ifadelerini kullandı. AA

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