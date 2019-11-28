"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Bakan Kurum termik santralleri uyardı

28 Kasım 2019, Perşembe 14:11
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, termik santrallerin filtreleme projelerine fiilen 6 ay içerisinde başlamazsa, 6'ncı aya müteakip normal çevre cezalarının 20 katına kadar ceza kesebileceklerini bildirdi.

Termik santrallerin ağır bilançosu

"2022'ye kadar bekleyemeyiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) gerçekleştirilen "4'üncü Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"nın açılışının ardından, çıkışta gazetecilerinin sorularını cevapladı.

 

Termik santrallere taktırılacak filtrelerin devletin bütçesinden karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin soruya Kurum, "Filtreleri devlet kendi bütçesiyle taktıracak" şeklinde bir ifade kullanmadığını vurguladı.

Termik santrallerin ürettiği enerjiye ihtiyaç olunduğunu belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Bir taraftan da bu enerji üretiminden kaynaklı bacaların çevre kirliliğini engellemek adına bacalara filtre takma zorunluluğu getirdik. Bunu AK Partimizin de içinde olduğu tüm Meclisimizle oy birliği içerisinde bu yılın sonuna kadar süre verilmişti. Bir kısım santraller buna ilişkin çalışmalarını başlattılar, bitirme aşamasına geldiler. Bir kısmı da fiilen projelendirme aşamasında. Mevcut tasarı, kanun 2022 yılına kadar 2,5 yıllık süre veriyor gibi gözükse de buradaki durum şudur; termik santrallerin filtrelemelerini yapmaları için 6 ay içerisinde bu işe başlayıp bir şekilde o filtreleme projelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Fiilen 6 ay içerisinde termik santrallerimiz bu projelere başlamazsa Bakanlığımız 6'ncı aya müteakip normal çevre cezalarının 20 katına kadar ceza kesebilir. Eğer 6'ncı ayın sonunda fiilen bu işletme ne bir proje vermiş ne çevre kirliliğine dair bacasına tedbir almaya yönelik bir proje, üretim sağlamamışsa biz de bu fitrelemeye ilişkin vatandaşımızın sağlığını, hayatını ilgilendiren konuda adımı devlet olarak atarız. İşi gerekirse resen yapar ilgili yükleniciden de bedelini alırız diyoruz. Yoksa buraya filtrelemeye ilişkin devletimiz para harcayacak ve filtreleme projesini devlet olarak biz kendi bütçemizden gerçekleştireceğiz diye bir ifade kullanmadık."

"Bedelini ilgili termik santralden alırız"

Bakan Kurum, 6 ay içerisinde filtreleme işinin başlamasını ve en kısa zamanda bu konuya ilişkin de tüm termik santrallerin tedbir almasını istediklerini vurguladı.

Projenin santrallerin büyüklüğüne göre zaman aldığını dile getiren Kurum, bu kapsamda çalışmalara 6 ay içerisinde başlanması gerektiğini; 2,5 yılın sonunda bütün bacalar ve termik santrallerin bu noktada tedbirlerini almak zorunda olduğunu ifade etti.

Düzenlemenin, tedbir alınmazsa 6'ncı ayın bitmesine müteakip ceza kesme, kapatma yetkilerini de içeren bir düzenleme olduğunu aktaran Kurum, "Amacımız tüm firmalarımızın 6 ay içerisinde bu işe başlamalarını sağlamaktır. Başlamadıkları takdirde hem ceza keser hem de devlet olarak vatandaşımızın sağlığını ilgilendiren projeleri yapar, bedelini de ilgili termik santralden alırız." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barzani: PKK’nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasına karşıyız

    Bakan Kurum termik santralleri uyardı

    Irak'ta kan akmaya devam ediyor

    11 gündür kuşatma altındaydı: Hong Kong'da polis üniversite kampüsüne girdi

    Arnavutluk'ta ölü sayısı 39'a yükseldi

    Keyfî idare kriz getirdi

    Türkiye, bir an önce normalleşmeli

    Basın için felâket olur

    Aile bütçesinin yükü arttı

    Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden 'novichok' kararı

    Apple, Kırım'ı Rusya toprağı olarak göstermeye başladı

    'Biz daha güçlüyüz'

    İsrail Meclis Başkanı: İdari olağanüstü halin ortasındayız

    Şili'de yağma ve kundaklama alarmı!

    MSB'den Pençe operasyonları bilgilendirmesi

    Ankara'daki vergi dairesi saldırısına ilişkin istenen cezalar belli oldu

    Rejim ve Rusya İdlib'e saldırmaya devam ediyor

    'Kutuda tutulmak için alınmadı'

    Galibiyet Başakşehir'e turu getirecek

    9 bin 500 işçi çıkaracak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Beş yıl sonra
    Genel

    Keyfî idare kriz getirdi
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Hawking ve zavallı inancı
    Ahmet BATTAL

    Adı gitti, kendi kaldı yadigâr
    Faruk ÇAKIR

    Erken ikaz etmek kabahat mi?
    Genel

    Türkiye, bir an önce normalleşmeli
    Genel

    Basın için felâket olur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Hizmetimiz, dünya işlerine alet edilemez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.