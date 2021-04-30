Bakan yardımcılıklarına atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Lutfihak Alpkan getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç ise görevinden alındı. AA

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