YURT VE EV KİRALARINDAKİ PAHALILIK SEBEBİYLE BARINAMAYAN VE OKULLARINI BIRAKMAK ZORUNDA KALAN GENÇLER GECEYİ SOKAKTA GEÇİRİYOR.

EYLEMLER HIZLA YAYILIYOR

Öğrenciler sorunlarının çözülmesini talep ederek "Biz ev aramayı, apartlarla pazarlık yapmayı, iş aramayı bıraktık, sokakta yattık" derken, kira ve yurt fiyatlarındaki pahalılığı protesto eylemleri hızla yayılıyor. Ankara’daki eyleme polis müdahale etti.

KYK YURTLARI AZALDI, ÖZELLER PAHALI

Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurt kapasitesi bir önceki yıla göre azaldı. 2020’de 698.289 olan kapasite, bu yıl Temmuz itibariyle 696.966'ya geriledi. Özel yurt fiyatları Ankara’da 15 ile 40 bin TL arasında değişirken, onların da çoğu dolu.

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Barınamıyoruz

Yurt ve ev kiralarındaki pahalılık sebebiyle barınamayan ve okullarını bırakmak zorunda kalan gençler, başlattıkları ‘Barınamıyoruz’ eylemlerine devam ediyor.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrenciler hem devlet yurtlarına yerleşememe hem özel yurt ve konut fiyatlarının artması sebebiyle barınma sorunuyla karşılaştı. Üstelik, sosyal medyaya yansıyan penceresi olmayan ve içeriye tek kişilik bir yatak ile dolabın anca sığdığı bir odanın fiyatının 900 lira olan kiralık daire ilânı, öğrencilere kiralanmak istenen evlerin ne halde olduğunu ortaya koydu. Hem KYK yurtlarına yerleşemeyen hem de kiralık daire bulamayan öğrenciler ‘Hiçbir yerimiz yoksa her yerdeyiz’ sloganıyla ‘barınamıyoruz nöbeti’ başlattı.

Gece dışarıda yatacaklar

Geçtiğimiz gün Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda toplanan gençler, barınma haklarını elde edene kadar gece dışarda yatacak. İstanbul’da bir grup üniversite öğrencisi bu akşam Beşiktaş’ta Şairler Parkı’nda toplandı. Öğrenciler burada yaptıkları açıklamada, “Bütün gençleri, öğrencileri, kamuoyunu barınamayanların sesini büyütmeye çağırıyoruz” diyerek banklarda yatacaklarını duyurdu. Öğrencilerin eylemine, CHP Milletvekili Mahmut Tanal da destek veriyor. Yapılan açıklamada “Biz, ev aramayı, apartlarla pazarlık yapmayı, iş aramayı bıraktık, dün gece sokakta yattık” diyerek seslenildi. ‘Barınamıyoruz Hareketi’ adı altında toplanan öğrencilerin açıklaması şöyle: “Biz, ev bakmayı, apartlarla pazarlık yapmayı, iş aramayı bıraktık, dün gece sokakta yattık. Bundan sonra her gece, tepesine bir çatı dahi fazla görülmüş milyonca gencin öfkesini, derdini yüklenip sokaklarda yatıyoruz.”

Herkes çözüm için sorumluluk almalı

Sputnik’in haberine göre, “Şimdi, size sesleniyoruz” denilen açıklamalarında öğrenciler, “Önce şimdinin, sonra vaktiyle evsiz, yurtsuz bırakılmış bütün üniversite öğrencilerine, komşusu olamadığımız mahalleliye, çocuğu yatacak yer bulsun diye gece gündüz çalışanlara… Üniversite dayanışmalarına, topluluklara, kulüplere, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, siyasî partilere, vekillere; sanatçılara, hocalarımıza, esnafa, işçilere, işsizlere, kadınlara… Bizi evsiz bırakan bu düzenle derdi olan herkese. Potansiyel komşularımıza, bütün halkımıza, milyonlara. Hepinize söylüyoruz, herkesi çözüm için sorumluluk almaya, öğrencilerin yanında açıkça taraf tutmaya, bizi sahiplenmeye, hareketi büyütmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.