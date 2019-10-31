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1 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Başbuğ’a Yüce Divan vetosu

31 Ekim 2019, Perşembe 16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’den gelen soruşturma izni istenmesine ilişkin başvurunun ‘işleme konulmamasına’ karar verdi. Bu kararla Başbuğ yargılanmayacak.

Ergenekon davası sanığı olarak 26 ay cezaevinde kalan Başbuğ, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2013 yılında ‘müebbet hapis’ cezasına çarptırılmış, Yargıtay’ın bozma kararının ardından dâvâ 2017 yılında yeniden görülmeye başlamıştı. Dâvâya bakan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Başbuğ’un da aralarında olduğu 19 sanığın dosyasını ‘Yüce Divan’ sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) göndermişti. Mahkeme, bu kararına gerekçe olarak, ‘Genelkurmay başkanının sadece Yüce Divan’da yargılanabileceği’ni gösterirken, AYM üyelerinden oluşan Yüce Divan, Başbuğ’un dâvâsını dün görecekti, ancak cumhurbaşkanlığından izin çıkmadığı bildirildi. Cumhuriyet’in haberine göre Erdoğan, AYM’den gelen başvurunun ‘işleme konulmamasına’ karar verdi. Böylelikle Başbuğ yargılanmayacak.

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