İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TANRIKULU BASIN İLAN KURUMUNUN GAZETELERE VERDİĞİ İLAN KESME CEZALARINI SORDU.

FUAT OKTAY’A SORU ÖNERGESİ

Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplanması talebiyle verdiği soru önergesinde, Basın İlan Kurumunun gazetelere verdiği ilan kesme cezalarını bir defa daha Meclis gündemine taşıdı.

2002-21 ARASI KİME NE CEZA VERİLDİ?

“2002-21 arasında 11 Şubat tarihi itibariyle Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, Sözcü, Korkusuz, Yeni Asya, Yeni Akit, Sabah, Türkiye, Takvim, Yeni Şafak, Güneş, Akşam, Star ve Diriliş Postası’na toplam kaç kez hangi gerekçelerle ceza kesildi?”

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Basın İlan cezaları Meclis gündeminde

Basın İlan Kurumu’nun gazetelere verdiği ilÂn kesme cezalarını Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Yeni Asya’ya verilen cezanın da gerekçesini sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Basın İlân Kurumu’nun gazetelere verdiği ilan kesme cezalarını meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplanması istemiyle verdiği soru önergesinde “AKP Hükümetleri döneminde git gide artan bir şekilde muhalif gazetelere verilen cezalar ile gözdağı verme politikasına derhal son verilecek midir?” diye sordu. Tanrıkulu şu soruların cevaplanmasını istedi: “Basın İlân Kurumunun 1 yıl içinde 803 günlük ceza verdiği göz önüne alındığında, kanunda resmî ilân kesme cezasının limiti 60 gün olmasına rağmen ve 2000’li yıllarda bir yıl içerisinde verilen cezaların toplamı 100 günü bile geçmezken, özellikle BirGün, Sözcü, Cumhuriyet, Korkusuz ve Evrensel’e verilen cezaların 1 yıl içinde 803 güne ulaşmasının gerekçesi ve izahı nedir?”

Gözdağı politikası sona erecek mi?

Tanrıkulu sorularına şu şekilde devam etti: “Basın İlân Kurumunun resmî ilân yayınlama hakkını haiz gazetelerin muhtelif denetleme, tetkik ve kontrolleri sonucu 2020 yılı içerisinde basın ahlâk esaslarının ihlâl edildiğinin tesbitine ilişkin olarak 572 gün olmak üzere resmî ilân ve reklâm kesme müeyyidesi kararı alındığı göz önüne alındığında, AKP Hükümetleri döneminde git gide artan bir şekilde muhalif gazetelere verilen cezalar ile gözdağı verme politikasına derhal son verilecek midir? 2002 – 2021 yıllar arasında yıllar bazında 11 Şubat tarihi itibariyle Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, Sözcü, Korkusuz, Odatv, Yeni Asya, Yeni Akit, Sabah, Türkiye, Takvim, Yeni Şafak, Güneş, Akşam, Star ve Diriliş Postası’na toplam kaç kez hangi gerekçelerle ceza (tutarları ayrı ayrı belirtilmek üzere) kesilmiştir?”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA