Basın kartı gaspına bir durdurma daha

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, Evrensel Gazetesi Ankara Temsilcisi Birkan Bulut’un basın kartı başvurusunu işleme almama işleminin yürütmesi durduruldu.

Ankara 14. İdare Mahkemesi, dâvâ konusu işlemin icrasının devamı halinde, gazeteci olarak çalışan dâvâcının basın kartının sağladığı imkânlardan faydalanamayacak olması sebebiyle telâfisi güç zararların meydana gelebileceği sonucuna vardı. Mahkeme, basın kartı başvurusunu işleme almama işleminin, yürütmesini durdurdu. Birkan Bulut, 26 yıl önce öldürülen Metin Göktepe’nin basın kartı olmadığı için gözaltına alındığını hatırlatarak, “O zamandan bu zamana kadar basın kartı olmaması gerekçesiyle birçok gazetecinin mesleğini sürdürmesi engelleniyor” dedi. Ankara - Anka

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