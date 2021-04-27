Basın kartı keyfîliği TGC raporunda

Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü M4D Projesi çerçevesinde yılın ilk üç ayını kapsayan Medya İzleme Raporu yayımlandı.

Rapor üç yılda basın kartı sayısındaki değişimi, aktif kart sayısı, basın kartı iptalleri ve “incelemede” gerekçesiyle sürüncemede bırakılan kart sayısı gibi bilgileri derledi. Rapora göre Basın Kartı Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği 14 Aralık 2018’den bugüne kadar başvurusu sürüncemede bırakılan, olumlu ya da olumsuz yanıt verilmeyen basın kartlı gazeteci sayısı 220 oldu. Rapora göre yönetmelik sonrası aktif basın kartı sayısındaki azalma 2 bin 471’i buldu. Buna karşın Cumhurbaşkanlığı 2020 sonuna kadar iptal edilen basın kartı sayısının bin 238 olduğunu açıkladı. DW Türkçe’nin haberine göre, raporda Mart ayında bir yılı dolan salgın döneminde tirajlarda ve reklam gelirlerindeki düşüşün hem yaygın hem de yerel medyayı büyük gelir kaybına uğrattığı belirtilirken özellikle yerel basında kapanma, birleşme ve yayınlanan gün sayısını azaltmalar yaşandığı kaydedildi.