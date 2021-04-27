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27 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Basın kartları için bir soru önergesi daha

27 Nisan 2021, Salı
Ömer Fethi Gürer, “Aralarında Yeni Asya Gazetesi’nin de yer aldığı gazetelerde görev yapanlar, müracaatlarına rağmen sarı basın kartı alamadıklarını ifade etmektedirler. Basın kartı verilen basın mensubu sayısı kaçtır?” diye sordu.

RECEP GÖREN - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yandaş olmayan gazete ve TV’lere yönelik RTÜK, İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu’nca uygulanan baskıları, soru önergesiyle gündeme taşıdı. Doğru ve tarafsız haberleri sayfalarına ve ekranlarına taşıyan basın kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilerin başta RTÜK olmak üzere Basın İlan Kurumu ve İletişim Başkanlığı tarafından adeta cezalandırıldığını ifade eden Gürer, yaşanan mağduriyetleri, iki ayrı soru önergesiyle Cumhurbaşkanı yardımcısına sordu. 

Gerekçe nedir?

Gürer, şu soruları yöneltti: “Tüm evraklarını tamamlamasına ve RTÜK’e başvurusunu yapmış olmasına karşın Sözcü TV’ye 1 yılı aşkın süredir logo onayı verilmemesinin sebepleri nelerdir? “odatv.com” bir yılı aşkın süredir, haber bahane edilerek kapalı tutuluyor. Anayasa mahkemesi emsal kararına rağmen “odatv.com” sitesine açılma izin verilmemesinin sebepleri nelerdir? Tele 1 Genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’a sarı basın kartı verilmemesinin nedenleri nelerdir? Aralarında Yeni Asya Gazetesinin de yer aldığı gazetelerde görev yapanlar, müracaatlarına rağmen sarı basın kartı alamadıklarını ifade etmektedirler. Basın kartı verilen basın mensubu sayısı kaçtır? Sarı basın kartı müracaatları sonuçlandırılamayan kişi sayısı ve bu müracaatların sonuçlandırılamamasının gerekçeleri nelerdir? 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar resmî basın ilânı kesilen gazete sayısı ve resmî ilân kesintisi yapılmasının gerekçesi nedir?” 

İktidar eleştirenleri sevmiyor  

Gürer, özgür, ulusal ve yerel basında uygulamadaki yanlışlıkları eleştirenlere karşı siyasî iktidarın elindeki tüm yaptırımları devreye alarak baskı uyguladığını da vurguladı. RTÜK ve Basın İlân Kurumu’nun bir sansür merkezi gibi kullanıldığını dile getiren Gürer, Demokrasilerde bu tür engelleyici uygulamaların kabul edilemez olduğunu da söyledi. Sarı basın kartının dahi iktidarın keyfine göre verilir duruma gelmesinin basında ayrımcılığının artmasına sebep olduğunun altını çizdi. 

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