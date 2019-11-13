Basını susturarak ekonomi düzelmez

EKONOMİDEKİ SIKINTILARI YAYIN KONUSU YAPMAK DA MI CEZA YAPTIRIMLI BİR “SUÇ” HALİNE GETİRİLMEK İSTENİYOR?

BASKILAR DEVAM EDERKEN

BASIN üzerindeki çok yönlü baskılar, keyfî, ayrımcı ve hukuksuz uygulamalar devam ederken, şimdi de ekonomiyle ilgili yayınlara, “yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi verme ve söylenti çıkarma” gerekçeli hapis ve para cezalarının getirilmesi gündemde.

İKTİDAR EKONOMİYİ DÜZELTSİN

ADALET ve Maliye Bakanlarına “Böyle bir hazırlık var mı?” diye soran İzmir Milletvekili Atilla Kart: “Ekonomi düzelse gazeteciler ‘Ekonomi kötü’ diye yazmaz. İktidar basının neyi yazıp yazmayacağıyla değil, ekonomiyi düzeltmekle uğraşsın.”