"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Bazı emekli amirallerin açıklamasıyla ilgili MSB'den ilk değerlendirme

04 Nisan 2021, Pazar 15:27
Milli Savunma Bakanlığı, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin "Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan yazılı açıklamada, "TSK, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yurt içinde, sınır ötesinde Suriye’de, Irak’ta, Kıbrıs’ta, Azerbaycan’da, Libya’da, Doğu Akdeniz’de ve daha birçok coğrafyada hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak, dost ve kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin bir şekilde mücadele ederken böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.

"Uluslararası anlaşmaların kazanç ve kayıplarının da bilgi ve bilincinde olan TSK, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bağrından çıktığı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla içeriden ve dışarıdan her türlü fitne, fesat ve yıkıcı girişime rağmen gücüne güç katan TSK, egemenlik, bağımsızlık ve bekamız ile hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasını dikkat ve hassasiyetle, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde kahramanlık ve fedakarlıkla başarıyla gerçekleştirmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile iç–dış fitne ve fesatlara rağmen Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun parçalanması dahil, düşmanlarımızı hayal kırıklığına uğratan önemli başarılar elde edilmiştir. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir. Kahraman ordumuzun güçlendiğinin en açık göstergesi, başarıyla icra edilen operasyonlar ile sayısı ve kapsamı giderek artan tatbikatlardır."

Uzun yıllardan beri hayal edilen harekat etkinliğine ulaşıldığı ve denizde tüm zamanların yıllık en yüksek seyir süresinin gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, TSK'nın milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başında olduğu belirtilerek ''Bundan kimsenin şüphesi olmasın. TSK'nın başarılarında en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vaka sayısı azalan şehir yok

    Myanmar'daki darbe protestolarında ölü sayısı 557'ye yükseldi

    Bazı emekli amirallerin açıklamasıyla ilgili MSB'den ilk değerlendirme

    Ankara'da bazı kademelerde tam zamanlı uzaktan eğitime geçiliyor

    103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin soruşturma başlatıldı

    Endonezya'daki sel afetinde bilanço ağır!

    'Ürdün’ün istikrar ve huzurunu Türkiye’nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz'

    Hukuk düzeninden çıkışın ilânı

    'Ön yargı ve nefret en büyük tehlike'

    'Meclis Başkanlığı kabadayılık yeri değil'

    Fransız Senatörden o tasarıya tepki

    'AYM kimsenin keyfine göre karar vermez'

    'İsrailliler ile Filistinliler eşit derecede hürriyete sahip olmalı'

    İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    İstanbul ve Esenboğa, Zafer Havalimanı’na çalıştı

    “Ertuğrul Gazi”ye bayrak çekildi

    Milyarderlerin serveti salgın sırasında 4 trilyon dolar arttı

    Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

    Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevine götürüldü

    2020’de yaklaşık 3,8 milyon elektrik faturası ödenemedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hz. Ömer’in (ra) adaleti ve yargı bağımsızlığı
    Genel

    Hukuk düzeninden çıkışın ilânı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Müslümanlardan ne istiyorsunuz?
    Adnan NACİR

    AKlaattin’in sinirli ampülündeki Çin
    Misbah ERATİLLA

    Çocuk neden ödev yapmak istemez?
    Ahmet BATTAL

    Mantıksız kadın cinayetleri-2
    Mehmet KARA

    Avrupa’da birinciliğe nasıl yükseldik!
    Cenk ÇALIK

    “Hınzır eti yiyen bir cihette hınzırlaşır”
    Risale-i Nur'dan

    Baharın her bir günü bayram hükmünde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.