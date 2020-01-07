Bekçi kimlik soramaz

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bekçilerin kimlik sorma yetkisi olduğu şeklindeki açıklamasının aksine, Mardin 2’nci Sulh Ceza Hakimliği, böyle bir yetkilerinin olmadığına karar verdi.

Mardin’de 3 Aralık 2019 tarihinde 2 arkadaşıyla birlikte evine giden Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal, yolda bir grup bekçi tarafından kimlik kontrolünden geçirilmek istendi. Gazeteci Kanbal ve arkadaşlarının bekçilere kimlik sorma yetkisinin bulunmadığını söylemesi üzerine olay yerine polisler çağrıldı. Ardından karakola götürülen Kanbal ve arkadaşlarına “Kabahatler Kanunu” gerekçe gösterilerek, 153 TL idari para cezası kesildi. Kanbal ve arkadaşları karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Mardin 2’nci Sulh Ceza Hakimliği, bekçilerin kimlik soramayacağını belirterek, idari para cezasının kaldırılmasına karar verdi.

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