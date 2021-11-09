Ben yargılanırken neredeydiniz?

İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ı kınarken, iktidarı da samimi olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten yargılanan Akbaba, “E siz şehit ailesine ‘kelle’ dediniz. O yetmiyor, bir de şehit babasını hapse attırdınız. Şehit anasını yargıladınız. Şehit bacısına hakaret ettiniz. Yani hakareti yapan da siz, savunan da siz. Biz sizin neyinize güveneceğiz? Madem o kadar şehitleri baş tacı yapıyordunuz o kadar destek veriyordunuz, niye beni 4 yıl hapisle yargılıyordunuz? Bolu Beyi olsanız ben de Köroğlu olup karşınıza çıkacağım. (...) ben mahkemede sürününce neredeydiniz? Ben şehit anası değil miydim? Şimdi çıkıp o şehit kardeşine sahip çıkıyorsunuz? Niye gelmediniz? Sebep neydi? Bunu benim sormak hakkımdır” dedi.

İstanbul - Anka