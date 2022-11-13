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13 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Beyoğlu'ndaki patlamayla ilgili son gelişmeler: "Acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır"

13 Kasım 2022, Pazar 18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını açıkladı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada 6 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı.

 

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

 

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ziyareti öncesinde düzenlediği toplantıda, "Bugün saat 16.20'de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var." ifadelerini kullandı.

 Erdoğan, "Şu an itibarıyla ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan, bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında." dedi.

"Acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır"

Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.

Soruşturma başlatıldı ve yayın yasağı getirildi

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 5 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Ayrıca, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlamayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.

Sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz paylaşımlara yönelik soruşturma 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara soruşturma başlattı.

Bakanlar Soylu ve Bozdağ, İstanbul'a hareket etti

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın programlarını yarıda keserek İstanbul'a hareket ettiği öğrenildi.

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması ertelendi

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanması gereken karşılaşma, Beyoğlu'nda yaşanan patlama nedeniyle ertelendi.

AA

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