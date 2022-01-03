BİK o kararı neye göre veriyor?

Basın İlân Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformunun Sakarya Büyükşehir Belediyesi Orman Park Tesisleri’nde düzenlediği toplantıda konuştu.

Duran, “2,5 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atandığım genel müdürlük görevini yürütüyorum. Kurumumuz kanun nezdinde devlet ve milletin değerlerine uyumlu ve ahlaki kurallara özen gösteren gazetelere ilan dağıtımını sağlıyor. Kurumumuz da bu ilanlar üzerinden aldığı yüzde 15’lik komisyonla kendi bütçesini oluşturuyor. Daha önce 41 ilde olan teşkilatımızı tüm Türkiye’ye yaydık. Artık tüm illerde BİK olarak yer aldık.” ifadelerini kullandı. Duran’a “BİK’in ahlak kurallarına uyan gazeteleri nasıl belirlediği” eleştirileri yöneltildi. Haber Merkezi

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