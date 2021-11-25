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25 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

BİK ve RTÜK’ü konuştular

25 Kasım 2021, Perşembe 17:00
Muhalefet partilerinin bir araya geldiği Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Görüşmeleri sona yaklaşıyor.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek ve Deva Partisi’nin hukukçu kurmayları sürdürdüğü toplantılarda netice ortaya çıkmaya başladı.

Anayasal ve yasal düzenlemelerin temel ilkelerini görüşüldüğü toplantılarının son görüşmesinde, demokratik hakların genişletilmesi ve kurumların yapısı ele alındı. Basın özgürlüğü konusunun da ele alındığı toplantıda Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) üye seçimiyle ilgili RTÜK üyelerini yine Meclis seçeceği ancak seçilecek adayların meslek örgütleri ve iletişim sektörünün teklifi konusunda uzlaşmaya varıldığı belirtildi.  TRT, Anadolu Ajansı ve Basın İlan Kurumu’nun bağımsız ve tarafsızlığının güçlendirilmesine yönelik kararlarının alındığı toplantıda kadın haklarının da detaylı bir şekilde ele alındığı öğrenildi. Meclis’te gelecek hafta yapılacak son toplantıyla görüşmeler tamamlanması bekleniyor. Son toplantıda, kamu yönetimi konularının ele alınması beklenirken, mülakat, torpil gibi konular da gündemde olacak. Bu toplantıda üniversitelerin yapısı, düzenleyici denetleyici kurumlar ve siyasi etik yasası görüşüleceği bildiriliyor. Görüşmelerin ardından hazırlanacak metnin 15 Aralık’ta genel başkanlarına sunulacağı de belirtiliyor.

Fatih Karagöz - Ankara

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