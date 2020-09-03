Binali Yıldırım, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah eşi Semiha Yıldırım ile Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduklarını belirtti.

"Yapılan tetkikler sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testimizin sonucu pozitif çıktı" bilgisini paylaşan Yıldırım, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." ifadelerini kullandı. AA

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