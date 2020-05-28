Binlerce hasta ne durumda?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sıtma ilâcı olarak bilinen hidroksiklorokin kullanımını ‘güvenlik endişeleri’ nedeniyle durdurduğunu hatırlatarak, Türkiye’de hidroksiklorokin kullanan binlerce hastaya ilişkin verilerin ne durumda olduğunu sordu.

TTB açıklamasında bu gelişmenin bütün Covid-19 olgularına hidroksiklorokin uygulanan Türkiye’de gerek hekimler gerekse vatandaşlar tarafından tedirginlikle karşılandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Pandemiyi ‘başarılı’ bir şekilde yönettiklerini her fırsatta ifade eden ve Covid-19 hastalarına ilişkin hastalık verilerinin paylaşılmasına izin vermeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerinden ülkemizdeki Covid-19 olgularının yaş dağılımına, tedavi başarı oranlarına ve görülen yan etkilere vb. ilişkin bilgileri ivedilikle paylaşmalarını bekliyoruz.”

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