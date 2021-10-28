Bir faiz itirafı daha

2021 bütçesinde faize 240 milyar TL ayrıldığını açıklamış olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son konuşmasında “Faiz lobileriyle geçmişte nasıl mücadele ettiysek...” cümlesiyle de bu “mücadele”nin geçmişte kaldığını itiraf etti.

Oktay, “Faiz lobileriyle geçmişte nasıl mücadele ettiysek, kangren haline gelen IMF borçlarını nasıl sıfırladıysak, küresel dünyada yaşanan emtia-enerji kaynaklı yüksek fiyat dalgalanmalarına karşı en yüksek en etkin mücadeleyi vererek yine Cumhurbaşkanımız liderliğinde biz başaracağız. Makroekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarı, geçmişte olduğu gibi yine bizim eserimiz olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 279

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.