Bir faiz itirafı daha

2021 bütçesinde faize 240 milyar TL ayrıldığını açıklamış olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son konuşmasında “Faiz lobileriyle geçmişte nasıl mücadele ettiysek...” cümlesiyle de bu “mücadele”nin geçmişte kaldığını itiraf etti.
Oktay, “Faiz lobileriyle geçmişte nasıl mücadele ettiysek, kangren haline gelen IMF borçlarını nasıl sıfırladıysak, küresel dünyada yaşanan emtia-enerji kaynaklı yüksek fiyat dalgalanmalarına karşı en yüksek en etkin mücadeleyi vererek yine Cumhurbaşkanımız liderliğinde biz başaracağız. Makroekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarı, geçmişte olduğu gibi yine bizim eserimiz olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi