Bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK mensubu ikna yoluyla teslim oldu. İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan terörist sayısı 79'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda örgütten kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubunun 2015'te terör örgütüne katıldığı tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 79'a yükseldi. AA

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