'Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede'

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-11 Operasyonu kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında tespit edilen teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve özel harekat birlikleriyle operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, dün düzenlenen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, örgütün Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan sorumlusu "Eriş Garzan" kod adlı Hikmet Gezici olduğunun tespit edildiği belirtildi. AA

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