Boğaziçi’nde cepheleşme yok

Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolarda 43 gün geride kaldı.

Rektörlük önünde gözaltına alınıp daha sonra serbest kalan tarih bölümü öğrencisi Hüseyin Arif Sarıyaşar RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. AKP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve Sarıyer Kadın Kolları Başkanı Dr. Gamze Demirtaş, oğlu Doğu Demirtaş’ın Boğaziçi protestoları sebebiyle tutuklanması sonrası istifa etmişti. Sarıyaşar hem tutuklanan arkadaşları, hem de protestoların siyasi niteliği konusunda şöyle konuştu: “Öğrenciler arasında doğrudan bir partiler üzerinden bir cepheleşme yok aksine ortak bir hareket inşa etme, ortak bir direniş hattı örme çabası var çünkü ortada çok net olan bir talep var.”

Kampüste 33. nöbet

Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına tepki eylemleri sürüyor. İstanbul’da uzun yıllar görülmeyen kar ve soğuk etkisini sürdürürken Boğaziçili hocalar, kar altındaki Güney Kampüs’te bir araya gelerek 33’üncü kez rektörlük binasına sırtlarını dönerek, nöbetlerini tuttu. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından üniversite rektörlüğüne AKP’li Melih Bulu’nun atanmasına karşı başlattıkları nöbet eylemine karlı havaya rağmen devam etti. Kampüste hazır bulunan öğrenciler da hocalarının eylemine alkışlarıyla destek verdi.

İstanbul - Anka