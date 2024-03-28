BU İFTİRAYI YAPANLARI KAMUOYU ÖNÜNDE ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ.

Muharrem İnce haddini aştı

Muharrem İnce özür dilemeli

Prof. Ortaylı gibi ilim adamları daha hassas olmalı değil mi?

GÖĞSÜNÜ SİPER ETTİ

Vatan toprakları işgale uğradığında talebeleri ile birlikte göğsünü siper eden, bu uğurda esir düşerek sıkıntılar yaşayan, bu kahramanlıklarından dolayı en yüksek ilmi makam ve gazilik ünvanıyla beraber harp madalyasıyla ödüllendirilen...



Birinci Dünya Savaşı’nda gönüllü Milis Kumandanı olarak gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle Üstad Bediüzzaman’a devlet tarafından verilen harp madalyası.

EN BÜYÜK HAİN

İstanbul’un işgalinde İngilizlere karşı, ölüm tehditlerine rağmen mücadeleden vazgeçmeyen, Kuvayı Milliye hareketine bütün gücüyle destek veren bir kahramana ‘hain’ diyen, en büyük haindir.

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BÖYLE BİR KAHRAMANA KİMSE “HAİN” DİYEMEZ

YENİ ASYA YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN İZZET ATİK İMZASIYLA YAPILAN AÇIKLAMADA “BU MİLLETİN KAHRAMANINA HİÇ KİMSE ‘HAİN’ DİYEMEZ! BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ HAZRETLERİNE; ‘HAİN’ YAFTASINI VURMAYA ÇALIŞMAK,EN BÜYÜK HAİNLİKTİR” DENİLDİ.

Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Bediüzzaman Said Nursî hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.



Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik

Yönetim Kurulu adına Başkan İzzet Atik imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bu milletin kahramanına hiç kimse ‘hain’ diyemez! Hayatı boyunca müsset hareketten ayrılmamış, milletin eğitimi için hayatını vakfetmiş Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerine; ‘hain’ yaftasını vurmaya çalışmak, en büyük hainliktir. Bu topraklarda Kur’anın emri olan cumhuriyetin tesisi için canla, başla mesai sarfeden, vatan toprakları işgale uğradığında talebeleri ile birlikte göğsünü siper eden, bu uğurda esir düşerek sıkıntılar yaşayan, bu kahramanlıklarından dolayı orduyu temsilen Darü’l Hikmet-i’l İslamiye adıyla maruf -yüksek İslam akademisi üyeliğine atanan, kendisi en yüksek ilmî makam ve Gazilik ünvanıyla beraber harp madalyasıyla ödüllendirilen, İstanbul’un işgali dolayısıyla İngilizlere karşı, ölüm tehditlerine rağmen mücadeleden vazgeçmeyen, Kuva-yi Milliye hareketine, aykırı fikir ve fetvalara rağmen bütün gücüyle destek veren, bu faliyetlerinden dolayı TBMM tarafından takdir edilerek Meclis kürsüsünden dua etmesi istenilen bir kahramana ‘hain’ demek, en büyük hainliktir.”

Kamuoyu önünde özür dileyin

“Hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği hapis ve mahkemelerde bile böyle bir iftiraya uğramamış bir kahramana, bugün bu saçmalıkları yakıştıranların niyetlerinin sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Birisini itham ederek yakıştırdığınız fiil onda yoksa-ispat edilmezse -bu suç döner, söyleyenin yakasına yapışır. Tüm hayatı boyunca insanlığa, İslam'a hizmet için çırpınmış, tek bir kara lekesi bulunmayan, 2000 civarında mahkemeden beraat eden bu kahramana ‘hain’ demek; hiç kimsenin hakkı olmadığı gibi, haddi de değildir. Bu ifadeyi kullananları kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyoruz. Aksi takdirde kendileri yaşadıkça müfteri, bu milletin kahramanına iftira eden densizler olarak anılacaktır. Bu vesile ile aramızdan ayrılışının 64.yılında Üstadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. İnsanlık âlemine miras bıraktığı emanete Risale-i Nur Talebeleri olarak sahip çıkarak, milletimizin ve dünyanın Kur’an hakikatlerini anlamaları için çaba sarfedeceğiz.”

İnce telefonlara çıkmadı

Muharrem İnce kendisine mesaj atıp telefonla ulaşmaya çalışan Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik'in mesajına cevap vermedi ve telefonlarına da çıkmadı.

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Bediüzzaman’a verilen Harp Madalyası

Bediüzzaman Kafkas Cephesinde talebeleri ile birlikte savaştı. Savaşta bazı talebeleri şehit oldu, kendisi yaralanarak esir düştü ve Kostroma'ya esir kampına gönderildi. Gösterdiği azim ve kararlılık sebebiyle esaretinin bitminde kendisine harp madalyası verildi.