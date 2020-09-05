Böyle giderse salgın daha da ağırlaşır: 'İkinci dalga değil tsunami'

Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Böyle giderse Eylül sonundan itibaren okulların açılması ve mevsimsel gribin de başlamasıyla salgın daha da ağırlaşacak”

Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kayıhan Pala RS FM’de konuk oldu. Prof. Pala’nın açıklamaları şöyle: “Modellemeler gösteriyor ki, böyle giderse Eylül sonundan itibaren okulların açılması ve mevsimsel gribin de başlamasıyla salgın daha da ağırlaşacak. 11 Marttan itibaren 6 haftada salgın tepe noktasına ulaştı. Çünkü 11 Mayıs’ta erken açılma oldu ve hemen sonra 1 Haziran’da tekrar açılma oldu. Sınavlar, tatil yerlerinin açılması, ucuz krediler, kurban bayramı gibi toplumsal hareketliliği arttıran sorunlar eklenince vak’a sayıları doğal olarak artmaya başladı. Tatil beldeleri, kafeler hepsi dolu. İnsanlarda ciddî bir sorunla uğraştığımız algısı yok.”

Enfeksiyon zinciri kırılmalı

“Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin çalışma ortamında bir düzenleme yapmazsanız bu sorunu çözemezsiniz, çünkü bulaşıcı hastalıkla mücadelenin temel kriterleri bellidir. Hastalığın yayılmasını önlemek istiyorsanız, enfeksiyon zincirini kırmanız gerekir. Hastalığın ciddiyetini anlayıp önce merkezi hükümetin sonra yerel yönetimlerin çok ciddî tedbirler alması, yurttaşın da kendi sorumluluğuyla bu tedbirlere uyarak katkıda bulunması gerekir. Eğer bunları yapamazsak Eylül ayının sonundan itibaren hem okulların açılması hem de mevsimsel grip gibi sorunların bu sürece eklenmesi ile maalesef pandeminin yükü daha ağır bir şekilde karşımıza gelebilir.”

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İkinci dalga değil tsunami

Türkiye’deki Kovid-19 vak’alarındaki tedirgin eden artışı değerlendiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, önümüzdeki 4 hafta içerisinde durağanlaşmaya gidilebileceğini ancak ‘yaz modu’ ile devam edilirse, kış dönemini ikinci dalga değil de tsunami olarak göreceklerini kaydetti.

Aydın, şöyle devam etti: “Yeniden aile içi ortamlara, sosyal sorumluluk olarak da bilgilenme gereği duyacağımız bir döneme gireceğiz. Öyle olunca kamu yönetimi de bu yönetim zamanı iyi kullanmalıdır. Medyayla, diğer yayın organları ile kamu yönetimiyle ve milletle bu üçgen yeniden kurulabilirse, önümüzdeki 4 hafta içerisinde durağanlaşmaya gidilebilir. Yoksa yine yaz modunda devam edersek, kış dönemini ikinci dalga değil de tsunami olarak görürüz. Risk daha yüksekken daha az tedbirler alıyor. Hızlı bir şekilde toplumsal rehabilitasyonu yapmamız lâzım.”