BTK’nın kararı çifte standart

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurttaşlara “kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak” şeklinde SMS göndermesinin ardından BTK GSM operatörlerine yazı göndererek YSK’nın SMS ile propaganda yasağı kararını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu tepki göstererek sosyal medyada çok sayıda kullanıcı kendilerine başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere AK Parti’li ve MHP’li vekillerden gelen SMS’leri göstererek bunlara dair neden hiçbir işlem yapılmadığını sordu. Avukat Rıdvan Yıldız konuyla ilgili, “Seçim süreçlerinde SMS yoluyla seçim yasakları delindiği ve vatandaşın bu yönde şikayetleri olduğu halde bir önlem alınmamışken Kemal Kılıçdaroğlu’nun SMS gönderimi ile ilgili BTK’nın uygulaması çifte standart diye düşünülebilir” dedi. Independent Türkçe’nin haberine göre Avukat Gökhan Ahi ise, “Sen 2 ay boyunca şikayetleri biriktirip seçime 2 gün kala Kılıçdaroğlu SMS atınca mı karar veriyorsun? BTK, burada Kemal Kılıçdaroğlu’nu engellemiş gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi