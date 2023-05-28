"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

BTK’nın kararı çifte standart

28 Mayıs 2023, Pazar 15:00
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurttaşlara “kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak” şeklinde SMS göndermesinin ardından BTK GSM operatörlerine yazı göndererek YSK’nın SMS ile propaganda yasağı kararını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu tepki göstererek sosyal medyada çok sayıda kullanıcı kendilerine başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere AK Parti’li ve MHP’li vekillerden gelen SMS’leri göstererek bunlara dair neden hiçbir işlem yapılmadığını sordu. Avukat Rıdvan Yıldız konuyla ilgili, “Seçim süreçlerinde SMS yoluyla seçim yasakları delindiği ve vatandaşın bu yönde şikayetleri olduğu halde bir önlem alınmamışken Kemal Kılıçdaroğlu’nun SMS gönderimi ile ilgili BTK’nın uygulaması çifte standart diye düşünülebilir” dedi. Independent Türkçe’nin haberine göre Avukat Gökhan Ahi ise, “Sen 2 ay boyunca şikayetleri biriktirip seçime 2 gün kala Kılıçdaroğlu SMS atınca mı karar veriyorsun? BTK, burada Kemal Kılıçdaroğlu’nu engellemiş gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var

    Yener: Geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür

    Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

    Erdoğan'dan ilk açıklama

    Depreminin ekonomik krizi Türkiye’yi daha vurmadı

    YSK Başkanı Yener'den açıklama

    Türkiye’nin seçimi dünya medyasında

    Yayın yasağı kaldırıldı

    6 hanesi ve 19 seçmeni Artova köyü de oyunu kullandı

    Medya bu seçimde de sınıfta kaldı

    Türkevi'ne saldıran sanık hakkında karar

    YSK: Şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır

    Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi

    İşleyen hukuk düzeni olsun

    Dünya Sefalet Endeksi’nde 10. ülkeyiz

    Demokrasi hayatında bir ilk

    Millet kararını verdi

    Çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçim

    Demokrasinin ilerlemesine vesile olsun

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın siyasete bakış ölçüleri
    Genel

    Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var
    Mehmet KARA

    Nerede kalmıştık
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dâvâ bâki, omuzlar fâni
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Asli hizmetlerimize dönelim!”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Eğri otur, doğru konuş
    Said Balpetek

    Vakıflar ülkesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    “El-Kevser” bir küllîdir, bir ferdi de İstanbul’dur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.