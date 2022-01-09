Bu hukuksuzluklarla mı?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Parlamenterler Birliği’nin İstanbul’da düzenlenen “Hukukun Üstünlüğü ve Yargı Reformu Konferansı”na konuşmacı olarak katıldı.

Gül, Türkiye’de vatandaşların adaleti hissetmesi için çalıştıklarını söyledi ve “Bir şekilde ‘Sana şu kadar hukuk veriyorum, adalet veriyorum’ diyerek değil, adaleti vatandaşın kendisi hissediyorsa, yaşıyorsa işte orada hukuk devleti vardır, adalet vardır” dedi. “Bir kişi akşam başını yastığa koyduğunda, sabah kalktığında daha iyi işleyen hukukla uyanacağı, kendisini tehdit eden bir norm, eylem ya da işlemle karşılaşmayacağına inanmalıdır” diyen Gül’e ‘Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklarla mı?’ eleştirisi geldi. Haber Merkezi

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