Bu nasıl lâf?

Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’ın anlattığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen bıyık diyaloğunun görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ağar’ın, “Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor” ifadeleri dikkat çekti. Gerçek Gündem’in haberine göre, AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’ın Malatya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen kısa süreli bir diyaloğu geçen günlerde haber olmuştu. O diyalogda Ağar ile Erdoğan arasındaki dikkat çeken ifadeler görüntülerin ortaya çıkmasıyla anlaşıldı.

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